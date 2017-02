Tinytrump: Das Internet macht Trump ganz klein

Als sein damaliger Konkurrent Marco Rubio die Hände von Donald Trump als klein bezeichnete, reagierte dieser außerordentlich beleidigt. Er fühlte sich deswegen sogar dazu bemüßigt, in einer Debatte der Präsidentschaftskandidaten der Republikaner das Fernsehpublikum darüber aufzuklären, dass sein Gemächt alles andere als klein sei. Aus diesem Grund ist davon auszugehen, dass die neuesten Photoshop-Bilder, die sich derzeit im Netz verbreiten, bei Trump nicht gerade großen Anklang finden werden.

Verhalten eines Kleinkindes

Auf diesen wurde der Präsident auf Miniatur-Größe geschrumpft. Eine Anspielung auf Trumps Verhalten, das oftmals Parallelen zu jenem eines Kleinkindes aufweist. Ausgehend von dem gleichnamigen Subreddit, aus dem die Bilder stammen, werden diese unter dem Hashtag #Tinytrump eifrig in den sozialen Medien geteilt.

@ed_son Another one for your collection! pic.twitter.com/IdmVIF3CaH — Ik doe het niet (@Ikdoehetniet) February 17, 2017

Whoever invented #tinyTrump has made my week. Thank you! pic.twitter.com/Rmu3XmjSnL — Raging Bull NO TRUMP (@ToDropADime2) February 20, 2017