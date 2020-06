Tim Cook ist bestbezahlter CEO in USA

Apple-Chef Tim Cook ist laut Bericht des Wall Street Journal der bestbezahlte Unternehmenschef in den USA. Dank seiner Aktienoptionen sei er 300 Mio. Dollar schwerer als der zweite auf der Liste, Oracle-Chef Larry Ellison, berichtete die Zeitung am Montag unter Berufung auf eine Untersuchung der Unternehmensberatung Hay Group. Danach kam Cook mit seiner Berufung als Apple-CEO im August 2011 auf insgesamt 378 Mio. Dollar (296 Mio. Euro). Ellison folgt weit abgeschlagen mit 76 Mio. Dollar.



Nummer drei ist laut Liste der Chef des TV-Senders CBS, Leslie Moonves. Es folgen der Chef des angeschlagenen Warenhauskonzerns JCPenney, Ronald Johnson, und Motorola-Mobility-Chef Sanjay Jha. Auch die Vorstandschefs von Citigroup, Viacom, Motorola Solutions, Disney und Ford schafften es auf einen der ersten zehn Plätze. Insgesamt untersuchte Hay die Bezahlung der Chefs in 300 US-Unternehmen.