Tausende Twitter-Passwörter aufgetaucht

Die American Civil Liberties Union gratuliert dem Vorgehen von Twitter in dieser Angelegenheit. “Das ist eine große Sache. Behörden [...] werden zunehmend aggressiv in ihren Bemühungen Informationen darüber zu erhalten, was Personen im Internet tun”, schreibt die ACLU. Oft sei es einzelnen Nutzern nicht möglich, dagegen vorzugehen. Insofern sei es umso wichtiger, dass sich Online-Unternehmen schützend vor ihre Nutzer stellen.



Ob die “geleakten” Twitter-Passwörter nun in irgendeinem Zusammenhang mit Twitters Einsatz für Malcolm Harris und seine Nutzer stehen, ist noch unklar.