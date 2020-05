Superreiche wollen an den Meeresgrund

Richard Branson macht's spannend. Wen wird der Milliardär und Abenteurer in den nächsten zwei Jahren zu seinen "five dives" mitnehmen? Jenen Tauchgängen mit dem Drei-Mann-U-Boot Virgin Oceanic, bei denen erstmals alle tiefsten Punkte der fünf Weltmeere erforscht werden.



Sir Richard selbst steuert den Puerto-Rico-Graben im Atlantik an (8,4 km unter dem Meeresspiegel). Für die Reise in den Abgrund der Challenger-Tiefe (11 km) im pazifischen Marianengraben hat Branson den hierzulande unbekannten Abenteurer Chris Welch auserkoren. Damit sind noch drei Tauchgänge zu besetzen: ins Molloy-Tief (5,6 km) in der Grönlandsee, ins Diamantina-Tief (8 km) im Indischen Ozean und in den Süd-Sandwich-Graben (7,2 km) im Südpolarmeer.



Anders als bei der Tauchfahrt des Schweizers Jacques Piccard, der im Jahr 1960 mit einem geborstenen Fensterglas in 10 km Tiefe im Marianengraben aufsetzte, geht es Branson nicht allein darum, unten gewesen zu sein. Für seine Fahrt ins Ungewisse hat der Milliardär auch die Elite der US-amerikanischen Ozeanografen an Bord geholt.