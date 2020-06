Wo fossile Energien besser im Boden bleiben sollten

Unter diesen Bedingungen bestünde eine 50-prozentige Chance, die Zunahme der globalen Durchschnittstemperatur auf zwei Grad über dem vorindustriellen Wert zu begrenzen. Dies berichten Wissenschafter im britischen Fachblatt „Nature“. Sie ermittelten darüber hinaus, in welchen Regionen der Welt welche Mengen fossiler Energieträger ausgebeutet werden sollten. In früheren Studien haben Experten bereits errechnet, dass zwischen den Jahren 2011 und 2050 noch etwa 1.100 Gigatonnen Kohlendioxid (CO2) ausgestoßen werden dürfen, wenn das 2-Grad-Klimaziel erreicht werden soll. Die in den vorhandenen fossilen Ressourcen festgelegten Kohlendioxidmengen der Erde liegen deutlich darüber, sie belaufen sich Schätzungen zufolge auf bis zu 11.000 Gigatonnen. Davon könnten 2.900 Gigatonnen derzeit technisch und wirtschaftlich vertretbar gefördert werden. Eine unverminderte Nutzung dieser Reserven ist mit dem 2-Grad-Ziel nicht kompatibel, schrieben Christophe McGlade und Paul Ekins vom University College London ( Großbritannien) in ihrem Artikel.



Mit Hilfe komplexer Computermodelle ermittelten sie nun, wo welche Mengen gefördert werden dürften, um die globale Erwärmung zu begrenzen. Die Forscher errechneten, wo welche Ressourcen besonders günstig ausgebeutet werden können. Den Ergebnissen zufolge liegt im Mittleren Osten etwa die Hälfte der derzeit technisch förderbaren Ölreserven, die im Boden bleiben sollten. Gut 260 Milliarden Barrel Öl - etwa 38 Prozent der förderbaren Gesamtreserven - müssten die dortigen Länder ungenutzt lassen. Die USA und Australien dürften nur knapp zehn Prozent ihrer derzeit nutzbaren Kohlemengen verbrauchen. Die Förderung von unkonventionellen Gasreserven, wie das in Gestein gebundene Schiefergas, müsste in China, Indien, Afrika und dem Mittleren Osten stark eingeschränkt werden. Die fossilen Vorräte in der Arktis sollten gänzlich unangetastet bleiben. Technologien zur Speicherung und Abscheidung von Kohlendioxid, die in den kommenden Jahrzehnten möglicherweise eingesetzt werden können, erhöhten die nutzbaren Mengen fossiler Energieträger nur leicht, schrieben die Forscher. So könnten unter Nutzung solcher CCS-Technologien etwa sechs Prozent mehr Kohle verbraucht werden, der förderbare Gas-und Öl-Anteil steige um nur zwei Prozent.