Störung bei BlackBerry-Diensten behoben

Ein wenig ironisch ist es schon, wenn es ein Jahr nach den tagelangen Ausfällen von BlackBerry-Diensten - und ausgerechnet am Tag des iPhone5-Starts - wieder Störungen gibt. So geschehen am Freitag. Von den Ausfällen betroffen waren vor allem Nutzer in Europe, dem Nahen Osten und Afrika. Insgesamt waren rund fünf Millionen Nutzer, das sind sechs Prozent aller BlackBerry-Kunden, von der rund dreistündigen Störung betroffen.



Diese sei in der Zwischenzeit behoben, versicherte RIM. "Wir führen jetzt eine ausführliche technische Analyse durch und werden diese sobald als möglich auch veröffentlichen", kündigte CEO Thorsten Heins an. Er entschuldigte sich auch bei den Kunden, die von der Störung betroffen waren.



RIM machte bereits im Vorjahr ähnliche Versprechungen. Im vergangenen Jahr waren manche BlackBerry-Nutzer bis zu vier Tage von ihren E-Mails und anderen Diensten abgeschnitten.