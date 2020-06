Steve Jobs Witwe lässt Yacht vollenden

Das Rätsel der Zusammenarbeit von Steve Jobs und des Stardesigners Philippe Starck ist aufgeklärt: Es geht um einen der wenigen Luxus-Träume, die sich der eher bescheiden lebende Apple-Gründer vor seinem frühen Tod noch erfüllen wollte. Apple-Gründer Steve Jobs hat als todkranker Mann noch an einer Luxus-Yacht gearbeitet, seine Witwe Laurene Powell Jobs bringt das Projekt jetzt zu Ende. Der französische Stardesigner Philippe Starck sei weiterhin daran beteiligt, sagte seine Sprecherin einem Blog des "Wall Street Journal".



Starck hatte vergangene Woche für Verwirrung gesorgt als er in einem Rundfunk-Interview sagte, er habe in den vergangenen Jahren gemeinsam mit Jobs an etwas Revolutionärem gearbeitet, das in etwa acht Monaten fertig sein solle. Angesichts der aktuellen Gerüchte dachten viele Beobachter gleich an einen Apple-Fernseher. Doch Apple nahm den Spekulationen schnell den Wind aus den Segeln: Starck arbeite nicht an einem Produkt des Konzerns, erklärte das zu Jobs' Zeiten extrem verschlossene Unternehmen prompt.