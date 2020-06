Sport-BH und Kekse für die ISS

Jubel in Kourou und Bremen: Der europäische Raumtransporter " Edoardo Amaldi" ist am Freitag ins All gestartet. Er bringt fast sieben Tonnen Nachschub zur Internationalen Raumstation ISS. Das unbemannte Versorgungsschiff hob in der Früh an Bord einer Ariane 5-Rakete vom Weltraumbahnhof Kourou in Französisch-Guayana ab. In fünf Tagen soll es automatisch an der ISS andocken.



"Das war ein Bilderbuchstart. Alles läuft nach Plan", sagte der für bemannte Raumfahrt zuständige Direktor der Europäischen Weltraumbehörde Esa, Thomas Reiter. In Bremen verfolgten zahlreiche Mitarbeiter der EADS-Tochter Astrium den Start auf einer Leinwand. Danach meldete sich Reiter per Telefon aus Kourou, um ihnen zu danken. Das Unternehmen baut den Raumfrachter vom Typ ATV in seinem Bremer Werk.