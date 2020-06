Spam auf niedrigstem Level seit Jahren

Im letzten Quartal 2011 ist Spam weltweit auf das niedrigste Level seit gesunken. Das geht aus einem aktuellen Sicherheitbericht von McAfee hervor. Vor allem in Großbritannien, Brasilien, Argentinien und Südkorea - beliebte Angriffsmärkte - gingen die Zahlen zurück. In den USA und Deutschland gab es hingegen einen leichten Anstieg. Gleichzeitig bleiben Junkmails weiterhin ein ernstzunehmendes Problem, weil die Attacken immer zielgerichteter stattfinden.

Bei Botnets trat in den Monaten November und Dezember 2011 wieder ein Wachstumsschub auf, nachdem sich die Zahlen seit Sommer eigentlich rückläufig entwickelt hatten. Zwar gab es in einzelnen Ländern zuletzt auch Rückgänge, aber in den meisten Regionen nahm das Botnet-Problem gegen Jahresende wieder zu, so der McAfee-Bericht.