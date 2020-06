Verein holt Frauen aus sozialer Isolation

„Wenn der Anruf kommt, bin ich schon am nächsten Tag beim Jugendlichen“, erzählt Sozialarbeiter Georg Wieländer in seinem Büro in der Nähe des Wiener Pratersterns. Der Jugendliche sitzt meist in Untersuchungshaft ...

Wieländer arbeitet für die Hilfsorganisation Neustart, die sich seit vielen Jahren um die Resozialisierung von Haftentlassenen bemüht und die jetzt mit ihrer Sozialnetz-Konferenz die Sozialmarie-Jury restlos überzeugt hat.

Der Jugendliche hat Dinge getan, die eindeutig kriminell sind. Dem 17-Jährigen wurden zuletzt 28 Diebstähle nachgewiesen. Die Ermittlungen der Polizei belasten ihn schwer. Und doch gelang es mithilfe der Sozialnetz-Konferenz, den jungen Delinquenten vor dem Gefängnis zu bewahren. Die Idee dahinter erläutert Sozialarbeiter Wieländer so: „Strafe im Gefängnis möglichst vermeiden, ohne dadurch die Sicherheit der Bevölkerung zu gefährden.“ Wieländer organisiert solche Konferenzen, möglichst in den ersten Tagen der Untersuchungshaft. Zunächst lädt er den Jugendlichen zur Mitarbeit ein. Bittet ihn dann, private oder professionelle Helfer aus seinem Umkreis zu nennen. Das können Eltern, Geschwister, Freunde sein. Das können auch Sozialarbeiter, Bewährungshelfer, Lehrer, Lehrherren oder Anwälte sein.

Sind die Helfer genannt, lädt der Neustart-Mitarbeiter zur Konferenz ein, die er auch moderiert. „Ziel ist es, ein tragfähiges Netzwerk zu bilden und einen Maßnahmenkatalog zu erarbeiten, der den Haftrichter überzeugt."