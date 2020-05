Sony will angeblich bei Olympus einsteigen

Sony wolle speziell von Olympus` Stärke im Bereich medizinischer Ausrüstungen wie Endoskope profitieren, berichteten japanische Medien am Dienstag unter Berufung auf informierte Quellen. Ein Sprecher von Sony in Tokio wollte die Medienberichte auf Anfrage nicht kommentieren.



Auch Panasonic und Fujifilm interessiert

Sony, dessen Kerngeschäft mit Unterhaltungselektronik schwächelt, will sich den Berichten nach verstärkt im wachsenden Gesundheitsmarkt engagieren. Olympus wiederum sei an neuen Geschäftsallianzen interessiert, um nach dem Auffliegen des Bilanzskandals die eigene Kapitalbasis zu verbessern. Neben Sony zeigten auch andere heimische Unternehmen wie Panasonic, Fujifilm Holdings und Terumo Interesse.



Bilanzskandal

Bei Olympus waren über Jahre mit Hilfe aufgeblähter Übernahmedeals nach heutigen Erkenntnissen Verluste von 134,8 Milliarden Yen (1,35 Mrd. Euro) verschleiert worden. Der Konzern hatte kürzlich den amtierenden Chef Shuichi Takayama und 18 weitere frühere und aktive Manager sowie Buchprüfer auf Schadenersatz verklagt. Eine außerordentliche Aktionärsversammlung soll im April eine neue Führung einsetzen, die auch über solche Allianzaussichten entscheiden werde.