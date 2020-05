Die Yeti-Krabbe

Waren bis jetzt nur Vorkommen der Krabbe in einem relativ kleinen Meeresgebiet südlich der im Pazifik gelegenen Osterinseln bekannt, so entdeckte nun ein internationales Forscherteam rund um Alex Rogers von der Universität in Oxford südöstlich der Südspitze Südamerikas, im sogenannten East Scotia Ridge, ein weiteres Vorkommen.

Das neue Vorkommen ist dabei insofern bemerkenswert, als dass man bisher annahm, dass sich knapp ein bis zwei Tiere auf etwa zehn Quadratmetern aufhalten würden. Die nun entdeckte Kolonie lässt auf eine viel größere Dichte schließen.

Wie die Forschergruppe jüngst im PLoS Biology-Journal bestätigten, wurden bei der Expedition auf eine bislang unbekannte siebenarmige Seesternart sowie ein offenbar ebenfalls nicht bekannter, "bleicher" Oktopus entdeckt. "Was wir nicht gefunden haben, ist genauso überraschend wie das, was wir entdeckten", zeigte sich Rogers mit den Ergebnissen seiner Reise zufrieden. Denn, so der Wissenschaftler, die gefundenen Spezies bewiesen, dass die Fauna in den vermeintlich lebensfeindlichen Tiefen weit vielfältiger sein dürfte als bisher angenommen.