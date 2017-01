So reagieren Einwanderer auf Trumps Anweisungen

Donald Trump ist gerade einmal seit einer guten Woche im Amt und hat es innerhalb kürzester Zeit geschafft, die Welt in Schrecken zu versetzen. So gab Trump bereits die Anweisung zum Bau einer Mauer an der Grenze zu Mexiko, seine jüngste Anordnung lautete, Flüchtlinge und Muslime aus bestimmten Staaten nicht mehr ins Land zu lassen. Laut eigenen Angaben hatte er diese massiven Einreisebeschränkungen verfügt, um "radikale islamische Terroristen" aus dem Land fernzuhalten. Im Kampf gegen die von Trump verhängten Einreiseverbote für Muslime haben Bürgerrechtsorganisationen aber zumindest einen Teilsieg errungen: Ein Gericht in New York hat am Samstagabend die Ausweisung von Ausländern aus den USA untersagt, die nach dem von US-Präsident Donald Trump am Vortag verfügten Einreiseverbot an US-Flughäfen festgehalten wurden (mehr dazu hier).

#ImAlreadyHome erzählt persönliche Geschichten

Die Kritik an Trumps Einreisestopp ist indessen vielstimmig, die Anordnung mutet vor allem unter dem Gesichtspunkt, dass die USA als das Einwanderungsland schlechthin gelten, besonders absurd an. Darauf anknüpfend hat die Huffington Post Einwanderer dazu aufgerufen, unter dem Hashtag #ImAlreadyHome ihre persönlichen Geschichten und die ihrer Familien in den Sozialen Medien zu teilen. Dadurch soll verdeutlicht werden, wie stark diese Menschen daran beteiligt waren, Amerika und die Kultur des Landes aktiv mitzugestalten und dass sie es sind, die Amerika ausmachen.

This is my Mexican fam failing @ taking a pic. We're just a family. Some are citizens some have green cards. #ImAlreadyHome #werealreadyhome pic.twitter.com/oTKiziZF6H — Francesca Gámez (@cescathebesta) January 26, 2017

My dad is a Mexican immigrant who risked it all 2 live & raise a family here +start his own business.He makes America great❤️ #ImAlreadyHome pic.twitter.com/0y1SYIWXIV — Belle (@esabelleeden) January 26, 2017

Great love of my life, my abuelita, became a US citizen when she was in her 80s. She was so proud. #ImAlreadyHome pic.twitter.com/ygJXGaTdh5 — MariaElena Fernandez (@writerchica) January 27, 2017

I'm an immigrant, son of a farmworker, & honored to serve as a U.S. Congressman. We should all have this opportunity. #ImAlreadyHome pic.twitter.com/bi54szApXF — Rep. Salud Carbajal (@RepCarbajal) January 27, 2017

my dad is an immigrant who risked it all to give his family a better life than what he had in Mexico. #ImAlreadyHome pic.twitter.com/G12hOA7Bzn — pat (@pattieamaranth) January 27, 2017

I immigrated from Ireland and my husband from Chile.

Our kids are Chirish. #ImAlreadyHome pic.twitter.com/Arnx73Vhxf — Sarnata Reynolds (@SarnataReynolds) January 27, 2017

Worked in the CA CV fields next to my parents. Earned a BA, MS..have taught 100's of children to read. #ImAlreadyHome pic.twitter.com/aWS1aP8NOB — Solymar (@1phototeach) January 27, 2017

Happy early-birthday to my Mexican-Immigrant father who came to America with two gallons of water and a box of crackers. #ImAlreadyHome pic.twitter.com/MirFVMzcJp — Yasmin Rey (@myasminrey) January 26, 2017

My single mother from Mexico put all three of us through college. Her dignity & hardworking rhetoric make this country great. #ImAlreadyHome pic.twitter.com/Ocra7jJsze — alejandra l-g (@exploding_girl) January 26, 2017

My 90 year old grandmother is a natural born citizen,but my father is an immigrant.#ImAlreadyHome pic.twitter.com/YpFRKErQUl — Summer Salazar (@slsanf) January 26, 2017

#ImAlreadyHome My Grandma, the one in the middle, is 1st generation. Her mom came to the US at age 6 in 1909. Proud to be an American Woman pic.twitter.com/jloVszt7V2 — Jo Booklover (@jolovesbooks) January 26, 2017

My mother raised 4 kids on her own. 3 went to college, the other serves in the @USMC

She works helping the community #ImAlreadyHome pic.twitter.com/E2fCEiZA6F — Susana Orozco (@SusanDelCampo) January 26, 2017

#ImAlreadyHome My grandpa served for the USA NAVY from The #Philippines award The Purple Heart ???? Great Grandparents came for #Freedom #USA pic.twitter.com/la96TaUj0Q — Nanette Fabros (@ntfabros) January 27, 2017

Here's me with my dad, who came to the U.S. from Hong Kong seeking opportunity. Eternally grateful to be an American! #ImAlreadyHome pic.twitter.com/yny3JBDkjI — Curtis M. Wong (@c_wong79) January 26, 2017

Born during the civil war of El Salvador ???????? worked hard to become a citizen of ???????? USA #ImAlreadyHome pic.twitter.com/php4pbXrsR — Erika E (@evesbk) January 27, 2017

My dad immigrated from ????????, worked 3 jobs to put himself thru college, sometimes only had enough $ to buy bag of rice to eat. #ImAlreadyHome pic.twitter.com/DOAfO8ec6u — Paulina Vera (@Pnvera) January 27, 2017