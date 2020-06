So.cl: Microsoft startet Social Network

Still und leise hat Microsoft am Sonntag sein eigenes Soziales Netzwerk so.cl offiziell gestartet. Das Projekt durchlief bereits in den vergangenen Monaten an der University of Washington, der Syracuse University und der New York University eine Beta-Phase und wird nun der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. So.cl, das "Social" ausgesprochen wird, versteht sich allerdings nicht als Facebook-Konkurrent, sondern richtet sich vor allem an Studenten, die Informationen zu bestimmten Themen teilen möchten.