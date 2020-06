Skifahren: Wer hat's wirklich erfunden?

... Siegmund Freiherr von Herberstein 1549 als erster das Wissen um "Schneeschuhe" nach Mitteleuropa brachte? 1517 und 1526 reiste er als Gesandter des Kaisers nach Russland und lieferte in seinen Reiseberichten "Rerum Moscoviticarum commentarii" eine der frühesten Abbildungen von Skiläufern.

... Skier schon früh zu Kriegszwecken verwendet wurden? Etwa im Dreikronenkrieg zwischen Dänemark und Schweden (16. Jh.). In Österreich führte Leutnant Georg Bilgeri die Skier in die k. u.k. Armee ein. Legendär ist auch die Flucht von Gustav I. Wasa auf Skiern vor den Soldaten des dänischen Königs Christian II. im Jahr 1521. Bis heute erinnert der Wasa-Lauf in Schweden daran.

... in Trysil ( Norwegen) 1861 der erste Skiclub der Welt gegründet wurde? Unter den Wintersport-Pionieren war auch der Polarforscher und Friedensnobelpreisträger Fridjof Nansen, der 1888 Grönland auf Skiern durchquerte und mit seinem Buch "Auf Schneeschuhen durch Grönland" überall auf der Welt für Furore sorgte.

... St. Anton am Arlberg als Wiege des Wintersports gilt? Dort versuchten sich Wintergäste 1885 erstmals als Skifahrer. Die Nobel-Skiorte St. Moritz und Davos dagegen rittern darum, wo vor ca. 150 Jahren der Wintertourismus erfunden wurde – da wie dort handelte es sich mehr um Kur- denn um Wintersportaufenthalte.

... der erste Lift 1908 am Bödele in Vorarlberg eröffnet wurde? Der hatte nichts mit heutigen Aufstiegshilfen zu tun: Es handelte sich um einen bootähnlichen Schlitten. Die erste motorgetriebene Aufstiegshilfe wurde 1934 in Davos gebaut.

... Rudolf Lettner der erste war, der Stahlkanten auf seine Eschenholz-Brettln montierte – nach einem kapitalen Sturz bei einer Abfahrt vom Eiskogel im Tennengebirge?

... nicht Schweizer oder Österreicher den Ski-Rennsport erfunden haben, sondern in den Alpen urlaubende Briten? Als Vater der Slalom- und Abfahrtsdisziplin gilt der Hotelierssohn Sir Arnold Lunn. 1911 organisierte er in Crans Montana das erste Abfahrtsrennen, Kandaharcup genannt. 1922 steckt Sir Lunn den ersten offiziellen Slalom der Skigeschichte – in Mürren im Schweizer Oberland.