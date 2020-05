30, Single: Zwischen Ansprüchen und Torschlusspanik

So kann’s gehen: Erst hatte das Studium Priorität, dann kam die Karriere. Seine letzte Partnerschaft erlebte Harald vor drei Jahren, danach folgte eine Serie kurzer, nicht wirklich erfüllender Bekanntschaften und Dates. Beziehungsstatus: "suchend".

Kein Wunder – für "mehr" fehlt dem 33-jährigen Mediziner die Gelegenheit. Fixer Job, viele Überstunden, wenig Freizeit – da geht gerade einmal ein bisschen Sport. Oder man trifft Freunde. Eine intensivere Partnersuche passt nicht in den Terminkalender. Die "Rushhour des Lebens" nennt Parship-Psychologin Caroline Erb diese Phase um die 30: Nach der Ausbildung steht man oft zum ersten Mal auf eigenen Beinen und beginnt, Karriere zu machen. "In diesem Alter kommt viel zusammen und am liebsten hätte man auf Knopfdruck auch noch Mr. oder Mrs. Right. Der Wunsch nach einer dauerhaften Partnerschaft wird größer", sagt Erb.