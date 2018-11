Fitness im Test: Radeln in der Silent Disco

Zu Action-Nummern wie Hyper Hyper von Scooter wird auf dem Spinning-Rad gleich mal der Kreislauf hochgekurbelt – den Schwierigkeitsgrad kann jeder an einem kleinen Knauf anpassen. „Wir stellen uns jetzt vor, wir radeln von Meidling rauf nach Döbling“, schnauft Klemens uns ins Ohr und bei jedem Streckenabschnitt wird weiter am Knauf gedreht. „Weil es auf dem Weg – vor allem am Gürtel – auch einige Hindernisse gibt, nehmen wir die Hanteln dazu“, ächzt Klemens weiter und wir machen zu Gigi d’Agostinos Nummer Super noch ein kleines Armtraining dazu.

Am Ende bin ich verschwitzt wie nach einer durchtanzten Nacht, aber froh, dass ich die Strecke von Meidling nach Döbling nicht wirklich radeln musste.