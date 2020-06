Shakira: "Habe als Mutter gelernt, mich besser zu organisieren"

Latin-Pop-Queen Shakira will im kommenden Jahr nach der Geburt ihres zweiten Kindes auf Welttournee gehen und ein neues Album nur auf Spanisch aufnehmen. „Aber zur Zeit widme ich mich nur meinem Bäuchlein und meiner Familie“, sagte die Lebenspartnerin des spanischen Fußballstars Gerard Pique am Montag in einem Interview der Nachrichtenagentur efe.

Die Eltern von Shakira hatten jüngst verraten, dass das zweite Kind der 37-jährigen Kolumbianerin wieder ein Bub wird. Das Baby soll im Jänner zur Welt kommen. Ihr erster Sohn, Milan, war im Jänner 2013 per Kaiserschnitt geboren worden.

„Mein sehnlichster beruflicher Wunsch ist es, ein Album nur auf Spanisch zu machen“, sagte Shakira am Rande einer Veranstaltung in Barcelona. Sie habe aber „überhaupt keine Eile.“ Als Mutter habe sie gelernt, sich auch beruflich besser zu organisieren.

Die Sängerin mit dem berühmten Hüftschwung („Waka Waka“, „Hips Don't Lie“), die bereits mehr als 70 Millionen Platten weltweit verkaufte, hatte im März dieses Jahres vier Jahre nach ihrem letzten Studio-Album ihren Comeback-Longplayer „Shakira“ veröffentlicht.