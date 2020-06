Schulbehörden schweigen zu "falschen Fünfern"

Wann ist eine Schularbeit mit "Nicht genügend" zu bewerten?



Bisher war es üblich, dass ein Schüler einen sogenannten Fleck bekam, wenn er in einer Schularbeit weniger als 50 Prozent der Aufgaben richtig beantwortet hatte. In letzter Zeit setzte sich in den Fremdsprachen ein neues Bewertungsschema durch. Danach mussten 60 Prozent für ein "Genügend" erreicht werden.

Gerhard Riegler von der Gewerkschaft der AHS-Lehrer erläutert: "Ausgegangen ist das vom BIFIE (Institut für Bildungsforschung, Innovation und Entwicklung). Weil bei der Zentralmatura der 60-Prozent-Schlüssel gilt, sollte er auch bei Schularbeiten angewendet werden. Die Landesschulräte machten da massiv Druck auf die Lehrer."