Schülerin bis Pensionistin: Sieben Stimmen

Die gebürtige Deutsche engagiert sich im Bildungsbereich, weil „im nächsten Jahrzehnt rund 8 von 10 Jobs grundlegende Kenntnisse in den MINT-Fächern erfordern werden. Es ist also dringend an der Zeit, für Nachwuchskräfte zu sorgen und Mädchen an Bord zu holen.“ Stolz betont sie, dass Microsoft 2016 den „Gender Pay Gap“ quasi geschlossen hat: „Für jeden Dollar, den ein Mann bei uns verdient, verdient eine Frau im gleichen Job auf der gleichen Ebene ebenfalls einen Dollar.“

Für wichtig hält die zweifache Mutter die Vereinbarkeit von Beruf und Freizeit: „Bei uns werden alle Termine auch als Skype-Meeting ausgeschrieben. Damit kann jede Mama – und jeder Papa – von überall auf der Welt online daran teilnehmen.“ Der Weltfrauentag hat für Ritz auch eine persönliche Komponente: „Ich engagiere mich ehrenamtlich bei Plan International, einer NGO, die sich für Schulbildung, freie Meinungsäußerung und gegen Zwangsheirat in Süd-Ostafrika einsetzt. Das ist für Mädchen in Österreich selbstverständlich, aber ich finde ich es bereichernd, über den Tellerrand hinaus zu blicken. Natürlich wäre es mir am liebsten, wenn wir uns nicht jährlich am 8. März vom Kalender an diese Anliegen erinnern lassen müssten.“