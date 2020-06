Schicksalsberichte über das Weiterleben

Was Sven Strasser von Burn-out-Betroffenen unterscheidet, ist, dass er die Zeichen erkannte und Konsequenzen zog: Vor zwei Jahren schlossen die Strassers ihr Restaurant. „Als wir das Lokal verkauft haben, ist mir ein Stein runtergefallen.“ Hilfe bekam er in dieser Zeit vor allem von seiner Familie und von Felix. Gemeinsam zogen sich die Beiden aufs Land zurück. In Zistersdorf hatten sie schon zuvor ein Haus erworben.

Das Gebäude, Baujahr 1906, war „in einem katastrophalen Zustand“, so Strasser. Mit viel Liebe und Sorgfalt schufen er und sein Partner daraus ein Haus in Barockoptik – das Strassergut. Blausperber-, Marans- und Sulmtaler-Hühner laufen heute durch den Garten. Die Tiere und das Leben in der Natur geben ihm Kraft.

Ein Restaurant wollte er hier nicht mehr aufbauen. „Wir bieten Kochkurse im kleinen Kreis an. Die Angst, dass alles wieder in Stress und Druck ausartet, ist groß.“

„Im Traum erschien mir immer wieder die Heilige Elisabeth“