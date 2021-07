"Saugschnappend" auf Beutezug

Mit speziellen High-Speed-Kameras, die 2.000 bis 6.000 Bilder pro Sekunde liefern, filmten Heiss und sein Team drei Chinesische Riesensalamander bei der Jagd. "Außerdem haben wir mit Hilfe von Computertomographie und digitalen 3-D Rekonstruktionstechniken die Kopf-Anatomie eines konservierten Exemplars analysiert."

Anhand der Ergebnisse haben die Forscher ein Computermodell erstellt und so ein konserviertes Exemplar "im Computer quasi zum Leben erweckt". Mit einer speziellen Software berechneten sie so die Wasserbewegungen um den Riesensalamander beim simulierten Saugschnappen. Anders als andere hocheffiziente "Saugschnapper" wie etwa Fische nutzt der Salamander keine schnelle Volumenerweiterung des Kiemen-bzw. Rachenraumes, mit der ein blitzartiger Druckabfall im Mund-Rachenraum herbeigeführt wird.

" Riesensalamander reißen Ober-und Unterkiefer in hoher Geschwindigkeit auseinander. Das führt zu einem Druckabfall zwischen den 'Kieferplatten'. Die Beute strömt gemeinsam mit dem umgebenden Wasserkörper blitzartig ins geöffnete Maul", erklärt Heiss. "Der Mechanismus des Saugschnappens war ein wichtiger Schritt, bevor die Amphibien vor circa 360 Millionen Jahren das Land erobert haben, und machte den Weg frei für die Evolution unserer Zunge."

Sie konnte sich nämlich nicht direkt aus dem Saugapparat von Fischen bilden, da die Übergangsformen entweder im Wasser ohne Saugschnappen oder an Land ohne Zunge verhungert wären. Der im Rahmen eines Stipendium aktuell an der Universität Antwerpen tätige Forscher hat nun einen alternativen biomechanischen Weg aufgezeigt. Die Beute durch kraftvolles Öffnen des Mauls einzusaugen, befreite nämlich die Kiemenbögen von ihrer Saugfunktion. "Dadurch konnten sie für andere Funktionen umgestaltet werden – der Weg für die Evolution der Zunge war frei", so Heiss.

Ein Video des "Riesensaugschnappers" finden Sie hier.