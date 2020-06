Samsung stellt Galaxy S III vor

Lange machten Gerüchte die Runde, nun war es am Donnerstag Abend endlich so weit: Der südkoreanische Elektronikriese Samsung stellte mit dem Galaxy S III sein neues Smartphone-Flaggschiff vor. Mit dem neuesten Vertreter der beliebten Galaxy S-Reihe will der Marktführer auf dem Smartphone-Markt seinen schärfsten Rivalen Apple weiter unter Druck setzen.