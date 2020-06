Samsung attackiert iPhone 5 mit neuem Werbespot

Eine Woche nachdem Apple das iPhone 5 präsentiert hat und wenige Tage bevor es in den Handel kommt, fährt Samsung weitere Werbe-Geschütze auf. Nachdem der Konzern in Anzeigen die Mängel des iPhone 5 aufzeigte und es dem Galaxy S III gegenüberstellte, wird die Gangart nun verschärft. In einem neuen Werbespot werden Apple-Fans veräppelt, die in der Schlange auf ihr neues Smartphone warten.

Der Spot stellt die wartenden Menschen als ahnungslos dar, die sich von Banalitäten begeistert zeigen. Ein Fan etwa zeigt sich euphorisch, dass der Kopfhörer-Anschluss des iPhone 5 nun unten ist. Eine andere Wartende findet den neuen Lightning-Anschluss toll und gibt zu, sich nicht auszukennen. Wieder anderen argumentieren, dass Apple die coolsten Adpater macht. Der Spot spricht zudem das Fehlen von NFC an. Natürlich kommt im Spot auch das Samsung Galaxy S III vor, das in allen Belangen als überlegen dargestellt wird.