Russland plant Nuklear-Raumschiff

Bis 2025 soll ein Raumschiff samt Nuklearantrieb bereit sein, um russische Kosmonauten etwa zum Mars zu befördern. Im Detail soll es sich bei dem neuen Antrieb um einen nuklear-elektrischen Antrieb (NEP) handeln. In einem Kernreaktor wird über ein Thermoelektrisches System zunächst Strom erzeugt. Mit dem erzeugten Strom wird ein elektrisches Feld erzeugt, in dem Ionen beschleunigt werden. Als Quelle für diese Ionen und insofern Treibstoff soll im russischen Projekt Xenon-Gas verwendet werden, wie Russia Today berichtet.



Mit der Entwicklung des Nuklearantriebs wurde bereits 2010 begonnen. Die russische Regierung steuerte bisher rund 17 Millionen Dollar bei. In den nächsten Jahren sollen weitere 247 Millionen Dollar in das Vorhaben fließen. Russland hat größte Ambitionen im All. Bis 2030 sollen Raumsonden zu Mars, Venus und Jupiter geschickt werden, während eine Roboter-Flotte mehrere Mondbasen errichten soll.