Roboter stürmen Technisches Museum Wien

Mit rund 400 Robotern aus mehreren Jahrhunderten eröffnet das Technische Museum Wien in Kürze die Sonderausstellung " Roboter. Maschine und Mensch?". Auf eintausend Quadratmetern kann man historische Modelle entdecken und topmodernen Maschinen bei ihrer Tätigkeit zusehen. Im Robolab werden Besucher spielerisch und interaktiv in die Welt der Roboter eingeführt.





Emotionalisierte Technik

Besonders interessant sei der menschliche Faktor von Maschinen, meint Direktorin Gabriele Zuna-Kratky . Visionen von künstlichen Menschen aus der Vergangenheit und die Verwirklichung menschlicher Maschinen würden zeigen, wie emotionalisiert das Thema Roboter schon immer angesprochen wurde. Für Kurator Chistian Stadelmann zeigen die Roboter der Ausstellung, welche Erwartungshaltung bei Robotern stets mitschwang. Dabei werde eines besonders klar: "Was wir uns erwarten für die Zukunft, wird wahrscheinlich ganz anders kommen."



Für Projektleiterin Helene Wagner sind Roboter heutzutage omnipräsent. Ihre Faszination gehe von der "Verbindung aus Science und Fiction" aus. Besonders freut sie, dass es mit Hilfe zahlreicher Projektpartner gelungen sei, zahlreiche Roboter im Betrieb zu zeigen. "Erst wenn sich Roboter bewegen, versteht man so richtig, was sie tun", so Wagner .