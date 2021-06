RIM plant Musik-Angebot für Blackberrys

Im Bemühen um neue Kunden startet der Blackberry-Hersteller Research in Motion ( RIM) ein eigenes Musikangebot. Wie die US-Zeitung " Wall Street Journal" am Donnerstag unter Berufung auf informierte Kreise berichtete, soll der Musik-Dienst über den Blackberry Messenger laufen. Das neue Angebot BBM Music könne bereits "ab nächster Woche" starten. Damit könnten Abonnenten rund 50 Lieder zu einem noch unbekannten Preis mit ihrem Blackberry abrufen.



Verträge zwischen dem kanadischen Unternehmen RIM sowie den vier Musikkonzernen Vivendi Universal Music, Sony Music, Warner und EMI seien entweder schon unterschrieben oder unterschriftsreif. Angesichts der starken Konkurrenz durch das iPhone von Apple will RIM mit dem Musik-Angebot vor allem jüngere Käuferschichten an sich binden.