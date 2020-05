Reitkuh Luna bekam Gefährtin

Die erste Begegnung in der intimen Atmosphäre des Mayer’schen Stalls verlief neugierig, liebevoll, vielversprechend. Am Samstag beschnupperte die weltberühmte Reitkuh Luna den Neuankömmling, Haflingerstute Paloma. Mitten dazwischen die überglückliche, 15-jährige Regina. Hin- und hergerissen zwischen ihren Lieblingen: „In meinem Herz ist genug Platz für beide.“

Luna und Paloma sind seit dem Wochenende endlich unter einem Dach vereint. Das 15-jährige Cowgirl Regina aus Thannhausen bei Laufen kam in die Schlagzeilen, weil sie kein Pferd bekam und deshalb einfach Kuh Luna auf Galopp und Springreiten trainierte. „Die hat ja auch vier Beine, also kann man darauf Reiten“, so die Überlegung der Schülerin. Jetzt hat sie als Überraschung in einer Fernsehshow eine Haflingerstute geschenkt bekommen.

Luna ist Reginas heiß geliebte „Sportkuh“, die Haflingerstute ist ihr braunäugiger Herzenswunsch. Ein Bericht über das Mädchen im KURIER brachte eine wahre Medienlawine ins Rollen. Auch in China, Russland und Frankreich wurde Reitkuh Luna zum Star.