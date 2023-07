Eigentlich isst man Fisch doch am liebsten im Urlaub. In der kleinen griechischen Taverne, wo er direkt vom Kutter auf den Grillrost kommt. Doch zurück an der vertrauten Fischtheke im Supermarkt denkt man: Eine schlichte Bratwurst geht doch schneller. Frischen Fisch grillen, der so wie am Meer schmeckt, ist aber gar nicht so mühsam. Ein paar Tipps.

Die Frische

Der Fisch muss immer frisch sein und das erkennt man am Geruch. Er riecht nicht nach Fisch, sondern nach Meer und Wasser. Und hat blanke Augen, hellrote Kiemen und glänzende, feste Schuppen.

Die Auswahl

Stellt sich die Frage: Welcher Fisch ist für mich der richtige? Grundsätzlich eignet sich jede Art zum Grillen, aber festfleischige und fettreiche Arten wie Forelle, Lachs, Thunfisch, Makrele, Dorade und Wolfsbarsch sind nicht so zerbrechlich wie feine Filets.