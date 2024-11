Perus versteckte Schätze: Fünf Dörfer, die Backpacker sehen sollten

Fünf peruanische Dörfer wurden von der Welttourismusorganisation der Vereinten Nationen (UNWTO) in die Liste der Best Tourism Villages aufgenommen – so viele wie in keinem anderen Land außer China. Die Auszeichnung würdigt Orte, die durch Tourismus kulturelle Traditionen bewahren, wirtschaftliche Chancen schaffen, Diversität leben und Biodiversität schützen.