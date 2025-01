Kaprun: Schluchten und Steaks mit Tiefgang

Erfrischend wird es in der unterhalb des Sees liegenden Sigmund Thun Klamm, die bereits Ende des 19. Jahrhunderts als Attraktion erschlossen und nach dem damaligen Statthalter von Salzburg benannt wurde. Die beeindruckende Schlucht entstand vor mehr als vierzehntausend Jahren, als ein mächtiger Gletscher sich seinen Weg durch das Tal bahnte. Der Klammweg führt auch heute zwischen Mai und Oktober über jedes Jahr neu installierte Holzstege und Brücken und zeigt die Kraft des Wassers der Kapruner Ache.

Die rot und gelb gefärbten Blätter der Bäume spiegeln sich im türkisblauen Wasser und sorgen für ein Gefühl von Indian Summer inmitten der Hohen Tauern im Salzburger Land. Der gemütliche Rundwanderweg um den Klammsee Kaprun bietet zu jeder Jahreszeit eine traumhafte Kulisse, im goldenen Herbst erscheint er jedoch in einem besonderen Licht.

Neben Einblicken in das bäuerliche Dorfleben ist die Entwicklung des Ortes zur Wintersportdestination dokumentiert – vom Bau des Tauernkraftwerks bis zu den Gletscherbahnen, an die wohl die meisten denken, wenn sie Kaprun hören.

Nicht weit entfernt erlebt man einen Streifzug durch die Geschichte: In einem vierhundert Jahre alten Steinbauernhaus ist das charmante Kaprun Museum beheimatet.

© Tauern Spa Zell am See Kaprun

Gerade im Herbst gibt es jedoch mehr zu erleben: Jeden Freitag von April bis Oktober wird der Holzbrotbackofen aus dem frühen 19. Jahrhundert vor dem Museum am Kapruner Kirchbichl angeheizt und Bäcker Günther Katschner schiebt Brotsorten wie Tauernroggen- oder Wurzelbrot und süßes Gebäck wie Buchteln, Striezel sowie Mohn- und Nussstrudeln hinein. Schon aus der Ferne duftet das frische Backwerk, für das sich vor allem Einheimische anstellen.

Salzburger Kulinarik

Küchenchef Christof Schernthaner lädt hier Hotel- und Tagesgäste zu einer kulinarischen Reise durch Salzburg. Regionale Gerichte werden modern interpretiert und in fast privater Atmosphäre für bis zu zwanzig Gäste serviert. Beim wöchentlichen Showkochen verrät der 42-Jährige Hotelgästen Tricks und Kniffe, etwa für das perfekte Steak. Zum Beispiel: Erst salzen, unmittelbar bevor das Fleisch in die Pfanne kommt oder direkt nach dem Braten, da sonst Feuchtigkeit entzogen wird und das Fleisch an Saftigkeit verliert.

Auch Cocktailfans kommen auf ihre Kosten: Barchef Roko zeigt in Workshops, wie man Klassiker wie den perfekten Whiskey Sour (nur zehn Sekunden shaken!) oder einen aromatischen Negroni zubereitet. Nebenbei lässt er Gäste verschiedene Zutaten wie Ginger Beer und Ginger Ale verkosten.