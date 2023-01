Wählen Sie ihr Lieblings-Reisefoto: 30 Fotos stehen zur Wahl

Eines vorweg: Danke und Kompliment, geschätzte Leserinnen und Leser! Die Qualität der eingesandten Reisefotos war bestechend, wie Sie an den paar Beispielen auf dieser Seite sehen. Wir hatten angesichts von Hunderten Bildern – von Österreich quer über den Erdball und wieder zurück – die Qual der Wahl. Jetzt liegt aber die Entscheidung über die drei Siegerfotos bei Ihnen. Bis 30. Jänner können Sie für Ihren Favoriten abstimmen.

Die Gewinnerfotos werden im KURIER ReiseGenuss am 5. Februar abgedruckt. Und das sind die Preise, um die es geht: Der Sieger oder die Siegerin erhält einen Gutschein über 2.000 Euro für das Fünf-Sterne-Familienhotel Falkensteiner Montafon in Vorarlberg. Für den zweiten Platz lädt das Bio-Natur-Resort Retter in Pöllauberg in die Oststeiermark ein. Wer den dritten Platz erreicht, fährt ins Seehotel Berau mit Blick auf den Wolfgangsee.