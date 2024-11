Tiefenentspanntes Christkindl-Hopping

Weihnachtslounge mit Glühweinhütte neben stimmungsvoller Krippe

Ein wahres Highlight ist der Familienbetrieb, das Wellness- & Genusshotel Der Eisvogel im bayerischen Bad Gögging in unmittelbarer Nachbarschaft zur “Best Christmas City“ Abensberg. Während das Haus als entstressende Krafttankstelle – mit ganz viel Unterstützung durch regional-natürliche Heilmittel wie Hopfen und Schwefel, bekannt ist, hat es sich auch in Sachen Tradition und Brauchtum über die Jahre einen Namen gemacht. Umringt von zahlreichen Weihnachtsmärkten, zu denen Gastgeberin Margit Zettl-Feldmann wöchentlich einen Ausflug mit ihren Gästen macht, bietet das Wellness-Hotel auch eine Krippe und eine Weihnachtslounge mit Glühweinhütte an. Fans von beleuchteten Attraktionen sei der Weihnachtsmarkt am Hundertwasserturm der Brauerei Kuchlbauer im Glanz von über 30 0000 LED-Lichtern empfohlen. Und der traditionelle Niklasmarkt am Schlossgarten gilt als „schönster Weihnachtsmarkt Ostbayerns“. Dazu kommen Krippenweg und Märchenwanderung, Hexenhäuschen und Krampusshow. Und wer noch Geschenke für Weihnachten sucht, der fährt am besten ins Ingolstadt Village mit Essensständen, festlicher Dekoration und vielen Aktionen.

Rückzugs-Nester für Design-Fans

Aber es gibt nicht nur das wohlig-warme Nest des Namensgebers, des Eisvogels, sondern auch ganz persönliche Rückzugsnester für alle, die Wert auf Design legen. Und im kleinen, aber feinen Wellness-Spa lässt es sich so richtig entspannen, ob im Indoor-Pool, Sole-Dampfbad, der finnischen Fichtenaltholzsauna und der Außensauna kommen Wellness-Fans ganz auf ihre Rechnung. Rund um das Hotel wird großzügig Hopfen angebaut. Nicht umsonst auch die hohe Brauerei-Dichte. So darf natürlich Hopfen bei den Wellness-Anwendungen keinesfalls fehlen. Empfehlen kann man das Hopfendoldenbad mit frischen Hopfendolden und Hopfenöl bis zur Hallertauer Hopfenpackung mit frisch getrocknetem Hopfen im Wasser-Schwebebett. Dafür sorgt im Eisvogel-Spa mit seinen 15 Behandlungsräumen auf zwei Ebenen zudem die natürliche Kraft der heimischen Heilmittel. Allen voran die des Hopfens aus der Hallertau (auch „Holledau“), dem größten zusammenhängenden Hopfenanbaugebiet der Welt. Das grüne Gold wird nämlich nicht nur zum Bierbrauen geschätzt, sondern eignet sich ob seiner ausgleichenden Wirkung perfekt für Spa-Anwendungen, die „Der Eisvogel“ als „HopfenWell“ eigens fürs Haus ausgearbeitet hat. Solchermaßen entstresst kann es tiefenentspannt in die Weihnachtstage gehen. Daneben gibt es eine Fülle von Treatments, wirkungsvoll mit Bad Gögginger Schwefel und Moor, aber auch mit Zirbenöl und duftendem Honig.