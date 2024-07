Alpines Facelift für Urlaubs-Luxus

AQUA DOME – Tirol Therme Längenfeld zeigt sich stylisch und modern in neuem Look & Feel

Dass sich Gäste im modernsten Thermen-Resort der Alpen gerne ein Facelift für Körper, Geist und Seele verpassen, ist weit über die Grenzen hinaus bekannt. Warum soll sich also nicht auch das Thermen-Resort mal ein solches Facelift gönnen ? Und das Ergebnis kann sich echt sehen lassen. Hier wurde investiert in ein zeitgemäßes Genuss-Feeling, setzt doch die Vision der Eigentümer auf höchste Qualität. Und es ist diese Kombination aus alpiner Landschaft mit den vielen Dreitausendern ringsum, gepaart mit modernen Inspirationen. Der Blick nach draußen aus den nunmehr fünf Restaurant-Bereichen in die hochalpine Bergwelt ist unvergleichlich, jede Szenerie wurde in Sachen Farbigkeit und Materialien unterschiedlich gestaltet. Da trifft „Grüne Wiese“ auf alpinen „Enzian“ und die Ötztal-typische „Preiselbeere“. Ein wahrer Hingucker ist die neue Lobby: Hier wagt etwa die neue Bar mit verspiegelter Decke. Der Tipp des Bar-Teams sind die weit über 100 Gin-Sorten, die auch Kenner in völlig neue Genusswelten entführen. Am Abend stehen Musik-Events an und wer es mal etwas gemütlicher haben will, der zieht sich ins neue Kaminzimmer mit italienischen Designersesseln zurück und verkostet den einen oder anderen guten Tropfen aus den neuen Weinkühlschränken. Wer hätte es geglaubt: Auch hier wird Wert auf Regionalität gelegt und man kann einen hervorragenden Chardonnay aus den Weingärten von Peter Zoller und Elisabeth Saumwald im Ötztaler Haiming verkosten!

© AQUADOME © AQUADOME © AQUADOME © AQUADOME

Sommer-Feeling & Grillabende mit Berggipfel-Panorama Das Zentrum des Sommer-Feelings aber ist die neue Hotel-Terrasse mit Blick auf imposante Gipfel – darunter sind alleine 250 Dreitausender ! Perfekt auch die Lage direkt am Ötztaler Radweg. Nach vormittäglicher Aktivität eine leichte vegane Sommer-Gemüse-Bowl, einen Mangoldsalat mit karamellisiertem Ziegenkäse oder ganz klassisch ein Wiener Schnitzel? Oder einfach nur in den stylischen Lounge-Möbeln sitzen und einen Cocktail schlürfen? Herrlich! Der Hit im Sommer 2024: Der Alpin Spritz oder das süffige Ötztaler „sölsch“-Bier, gebraut auf 1400 Metern in Sölden. Alpine Kulinarik vom Feinsten Selten, dass ein Slogan & Leistungsversprechen so perfekt zu einem Retreat der Extraklasse passen. Die Kulinarik rankt sich rund um den Alpenbogen und bietet dem Gast einen Querschnitt aus Küche & Keller der Länder der Alpen-Adria-Region. Diese regionale alpine Kulinarik findet man auch sofort in der Speisekarte des Wellness-Resorts, egal ob es leichte Salate, geschmackvolle Bowls oder klassische Traditionsrezepte und landestypische Spezialitäten sind – hier kommt jeder auf seine kulinarische Rechnung ! In einem Wort: Ein wahrhafter kulinarischer Kulturaustausch!

© Michael Rettenegger

Aktive Erholung in Tirols größtem Wellnessbereich, inspiriert von der Ötztaler Natur. Der AQUA DOME – Tirol Therme Längenfeld sorgt mit warmem Thermalwasser aus 1865 Metern Tiefe und einem der besten SPAs der Alpen für den Vital-Schub auf 65.000m². Wer will hier nicht die Urkraft des Thermalwassers aus 1865 Meter Tiefe spüren ? Egal ob beim Schweben in den „Schalenbecken“ unter freiem Himmel oder beim Abtauchen in den Thermenbecken. Im größten Wellnessbereich Tirols gibt’s für Therme und Wellness ganze 20.000 Quadratmeter: 2.200 Quadratmeter Wasserfläche in zwölf Innen- und Außenbecken, elf Saunen und Dampfbäder, ein großer Fitnessbereich und drei Restaurants. In der Kinderwelt Alpen Arche Noah dürfen sich Familien austoben – ohne dabei Ruhesuchende zu stören, die im exklusiven Spa 3000 für Hotelgäste ab 15 Jahren ihr luxuriöses Spa-Erlebnis finden. Hier ist die Kraft der Ötztaler Ressourcen eindrucksvoll inszeniert: Duftende Alpenkräuter und belebende Mineralien, flackerndes Feuer, Wasser und Eis. Ein Tipp aus dem SPA speziell fürs Frühjahr? Die exklusiven „thermal deep“ Signature-Treatments mit der Wirkung von Thermalwasser und regionalen Kräutern lassen keine Frühjahrsmüdigkeit aufkommen!

© AQUADOME

