Rätseln um Weltall-Bergbau-Projekt

Am Dienstag, den 24. April, soll ein neues Unternehmen namens " Planetary Resources" in Seattle vorgestellt werden. Worum genau es sich dabei handelt, ist noch unklar, nach einer Wortmeldung gegenüber dem MIT-Nachrichtenportal Technology Review kann man allerdings davon ausgehen, dass Planetary Resources eine Form von Weltall-Bergbau im Sinn hat. Warum man solch einer Ankündigung überhaupt große Aufmerksamkeit schenkt, hat mit der prominent besetzten Liste der Unterstützer zu tun.



Der gerade erst zum tiefsten Punkt der Erde getauchte Titanic-Regisseur James Cameron ist offenbar mit an Bord, dazu Google-CEO Larry Page und Ex-CEO Eric Schmidt, der Sohn von Ex-US-Präsidentschaftskandidat Ross Perot sowie Ex-Microsoft-Entwickler und "Raumfahrt-Philanthrop" Charles Simonyi.