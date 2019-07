Psychologe: Was von modernen Müttern und Vätern erwartet wird

Wie können Eltern in dieser Hinsicht mehr Sicherheit gewinnen?

Von Donald Winnocott, einem berühmten britischen Kinderarzt, stammt das Konzept der „good enough mother“, womit er im Wesentlichen meinte, dass es eine gute Entwicklung des Kindes fördert, wenn die Mutter ausreichend auf die Bedürfnisse des Babys eingeht. Wichtig ist es aber, die enge Verbindung zwischen Mutter und Baby sukzessive angemessen aufzulösen – wichtig für eine gute Entwicklung sowohl des Kindes, als auch der Mutter. Die entlastende Botschaft an die Mütter, aber auch an die Väter ist, dass man auch als Elternteil nicht immer perfekt sein muss und es legitim ist, weiterhin auch eigene Bedürfnisse wahrzunehmen.

Haushalt, Job – Eltern haben oft das Gefühl, zu wenig Zeit für die Kinder zu haben, und ein schlechtes Gewissen deshalb. Bedeutet mehr Zeit mehr Qualität?

Ein gewisses Ausmaß an miteinander verbrachter Zeit ist wohl Voraussetzung, um die Zeit auch qualitativ hochwertig zu nützen. Gerade Kinder brauchen oft eine gewisse Zeit, um sich überhaupt einmal zu „öffnen“, bis Dinge zur Sprache kommen, die sie gerade beschäftigen oder die ihnen am Herzen liegen. Es gilt aber nicht automatisch: Je mehr Zeit Eltern mit Kindern verbringen, desto besser für die kindliche Entwicklung. Natürlich kommt es auch darauf an, wie die verfügbare Zeit genützt wird. Je weniger Zeit Eltern für ihre Kinder zur Verfügung haben, desto wichtiger ist es, diese bewusster und kindorientiert zu nützen. Das muss aber nicht die „supercoole Action“, der Ausflug in den Wurstelprater oder ähnliches sein, das kann auch einmal ein gemeinsamer Nachmittag in der Sandkiste sein, wo man sich einfach intensiv und möglichst ungestört dem Kind widmet, mit ihm spielt, plaudert, erzählt oder einfach zuhört.