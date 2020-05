Prüfen Lehrer lieber in der ersten Schulwoche?

Elternvertreterin Michaela Waberer ist selbst eine "betroffene Mutter" und stimmte im Schulgemeinschaftsausschuss für die Vorverlegung: "Die meisten Schüler nehmen sowieso professionelle Nachhilfe. In der letzten Woche wird nur wiederholt. Wer den Stoff bis Donnerstag nicht beherrscht, wird ihn am Montag darauf auch nicht können."



Schulsprecher Andreas Hausberger sieht in dem "Ferientermin" ebenso mehr Vorteile: "Ich kenne Fälle, da saß eine Schülerin am Montag noch bei ihren 'alten' Mitschülern. Am Mittwoch musste sie sich dann in ein für sie neues Klassenzimmer setzen, weil sie den Nachzipf nicht geschafft hatte." Dass bereits in den Ferien die Nachprüfung angesetzt wird, ist nur an wenigen Schulen so. Auch weil im Schulgemeinschaftsausschuss (SGA) sowohl die Mehrheit der Lehrer als auch der Eltern und der Schüler zustimmen müssen. Liegt es also daran, dass die Lehrer einfach nicht in den Ferien in der Schule sein wollen?"