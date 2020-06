Promi-Projekte, für die es sich zu spenden lohnt

Warum unterstützen Sie dieses Projekt?

Nach einer Indien-Reise und der Allgegenwart von bettelnden Straßenkindern wollte ich eine Patenschaft übernehmen. In Österreich wurde mir der kleine Verein "ZUKI" empfohlen, der sehr direkt hilft (noch heute haben wir nur 1 Prozent Verwaltungsaufwand), vor allem mit Ehrenamtlichen arbeitet und Straßenkindern Heimplatz und Schule ermöglicht.

Sind Sie mit den Kindern in Kontakt?

In meinen Urlauben fahre ich meist nach Kalkutta. Die 270 Kinder, die wir in unserem ZUKI-Dorf betreuen, sind mittlerweile meine erweiterte Großfamilie. Ich habe viele an ihre Wurzeln begleitet, in die Slumhütte oder zum Karton auf der Straße. Ich war bei ihren Müttern im Rotlicht, die meist von der eigenen Familie zur Prostitution verkauft wurden. Zu begreifen, was sie erlitten haben, verbindet sehr. Eigentlich gibt es mittlerweile kaum einen Platz, wo ich lieber bin...

Welche Erfahrung hat Sie besonders berührt?

Die Kids bekommen bei uns neben der Schuldbildung auch Basketball-Unterricht. Zwei haben es ins westbengalische Jugend-Nationalteam geschafft. Zu sehen, wie Talente entdeckt und gefördert werden – bei Kindern, die sonst Müll sammeln würden oder bettelnd auf der Straße wären –, ist ergreifend.

Wie hat Sie Ihre Arbeit persönlich verändert?

Es ist wenig, wie es vorher war. Mein Leben ist viel intensiver geworden. Ich habe schreckliche Bilder im Kopf, auf der anderen Seite ist aber die Liebe, Freude und das Lernen der Kinder. Ich weiß jetzt, dass jeder vieles zum Guten verändern kann. Es macht mich glücklich, dass ich etwas zum Glück anderer beitragen kann. Ich weiß aber auch, dass man die Ärmel aufkrempeln muss und nicht wehleidig sein darf, denn Gegenwind kommt bestimmt. Es fühlt sich gut an, in Indien ein zweites Zuhause zu haben. Denn irgendwann will ich bei den ZUKI-Kids noch viel mehr Zeit verbringen. Die Sinnfrage brauche ich mir jedenfalls nicht mehr stellen: Die Antwort heißt Kushi, Kajal, Rinku oder Surovi ...