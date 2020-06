Privates Raumschiff startet am 7. Mai

Der erste private US-Raumtransporter soll am 7. Mai zur Internationalen Raumstation ISS starten. Das teilte die Sprecherin des Unternehmens SpaceX, Kirstin Grantham, am Dienstag in einer E-Mail mit. Die Reise war zuvor mehrfach verschoben worden, zuletzt hatte sie am 30. April beginnen sollen. Dann hatte das Unternehmen jedoch entschieden, dass mehr Zeit für Tests der Andocksysteme benötigt werde.



Die unbemannte " Dragon"-Kapsel soll auf dem Weltraumbahnhof Cape Canaveral ( Florida) mit einer Falcon9-Trägerrakete auf den Weg geschickt werden. Der Flug soll drei Tage dauern. Seit dem Ende des Shuttle-Programms der NASA im vergangenen Jahr verfügen die USA über keine eigenen Raumtransporter mehr. Sie sind auf "Mitfahrgelegenheiten" in russischen "Sojus"-Kapseln angewiesen.