Private Raumkapsel am 30. April zur ISS

Der erste private US-Raumtransporter zur Internationalen Raumstation ( ISS) soll nach monatelangen Verzögerungen am 30. April starten. Die Reise der unbemannten " Dragon"-Kapsel des US-Unternehmens SpaceX soll drei Tage dauern. Anschließend seien zahlreiche, komplizierte Andockmanöver an der ISS geplant, gaben die US-Raumfahrtbehörde NASA und SpaceX am Montag bekannt.



Erst nach mehreren Wochen soll die Kapsel wieder zur Erde zurückkehren. ISS-Programmdirektor Mike Suffredini sprach von einem "historischen Start".