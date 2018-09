Präsident beschwert sich über Nüsse: Fluglinie bietet keine mehr an

Ein Airline-Sprecher sagte, die Fluggesellschaft habe auf die Kritik reagiert. Die Nüsse seien aussortiert worden, außerdem werde der Lieferant gewechselt. Die Cashew-Nüsse waren lediglich in der ersten Klasse serviert worden.

Prozess um Nuss-Affäre

Der Fall erinnert an die südkoreanische "Nuss-Affäre": Im Dezember 2014 hatte Cho Hyun Ah, älteste Tochter des Chefs der Fluggesellschaft KAL und selbst Topmanagerin bei der Airline, mit einem Wutanfall darauf reagiert, dass ihr in der ersten Klasse Macadamia-Nüsse in einem Sackerl statt in einer Schale serviert worden waren. Sie bedrohte und beschimpfte die Stewardess und deren Chef und beorderte die Maschine zum Terminal zurück, um den Chefsteward des Flugzeugs zu verweisen. Dafür wurde sie zu einem Jahr Haft auf Bewährung verurteilt (mehr dazu hier).