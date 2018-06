Polyamorie: Wie das Beziehungskonzept funktioniert

Und wie sieht es mit der gesellschaftlichen Akzeptanz zu dieser alternativen Beziehungsform aus?

Da es in den vergangenen Jahrzehnten durch z. B. die längere Lebenserwartung, hohe Scheidungsraten, gesellschaftliche Gleichstellung der Frau, Unzufriedenheit mit serieller Monogamie usw. zu Veränderungen im Beziehungs- und Sexualverhalten gekommen ist, treten immer mehr alternative Formen, Beziehungen zu führen – neben der klassischen Monogamie – ans Licht. Meiner Meinung nach kommt es daher zu immer mehr gesellschaftlicher Akzeptanz non-monogamen Beziehungsformen gegenüber.

Welche Werte sind in polyamoren Beziehungen besonders wichtig?

Für das Gelingen dieser sehr anspruchsvollen Beziehungsform sind Freiheitsliebe, Toleranz, Flexibilität und Verantwortung Voraussetzungen. Weiters wird ein hoher Reifegrad, emotionale Stärke und Kommunikationsfähigkeit in hohem Ausmaß benötigt. Daneben sind ebenfalls hochgeschätzte Werte in polyamoren Konstellationen Treue, Vertrauen und Verantwortung. Bezüglich Verantwortung wird die Idee von „responsible non monogamy“ vertreten. Dies meint so viel, wie einen gemeinsamen Konsens festzulegen, Grenzen und Emotionen der Partner zu respektieren, versuchen, keine absichtlichen Verletzungen herbeizuführen und mit Informationen, das Beziehungssystem betreffend, offen umzugehen.

Welche Rolle spielt die Eifersucht in polyamoren Beziehungen?

Eifersucht bzw. der Umgang mit dieser ist ein zentrales Thema in polyamoren Beziehungskonstellationen. Gründe für Eifersucht können sein: die Sorge, die Position bei einem geliebten Menschen könnte sich durch eine dritte Person verändern. Außerdem spielt auch der Gedanke mit, nicht mehr der Beste für den geliebten Menschen zu sein. Verlustangst ist auch ganz wesentlich für das Entstehen von Eifersucht. Persönliche Probleme, den eigenen Selbstwert betreffend, können ebenfalls zu Eifersuchtsreaktionen führen. Für den Umgang mit hochkommender Eifersucht zeigt es sich als hilfreich, Gespräche zu führen, sich über die Befindlichkeiten auszutauschen und Verständnis zu zeigen bzw. zu bekommen.

Wie wichtig sind Vertrauen und Offenheit?

Vertrauen ist ein hochgeschätzter Wert bei polyamor lebenden Personen. Meiner Meinung nach können polyamore Beziehungen auf Dauer nur mit einem erheblichen Ausmaß an Vertrauen, Kommunikation, Einfühlungsvermögen, Respekt und Ehrlichkeit funktionieren.

Sind es eher junge Menschen, die sich ausprobieren oder wer ist eigentlich polyamor?

Laut Befragungen und Studien leben vor allem Personen aus intellektuellen, akademischen Kreisen dieses non-monogame Beziehungssystem, was vermutlich am hohen Reflexionsgrad liegt, den diese Form Beziehung zu leben voraussetzt. Die Seite polyamorie.de gibt weiters hierzu an, dass am ehesten Personen zwischen 30 und 50 Jahren polyamor leben und eine weite Bandbreite an sexuellen Orientierungen (Heterosexuelle, Homosexuelle, Bisexuelle, etc) innerhalb der polyamoren Community zu finden ist.

Für die meisten wäre es undenkbar, die Zeit für mehrere Beziehungen aufzubringen. Wie schaffen es polyamor lebende Menschen, mit dem Stress umzugehen?

Das Ressourcenmanagement ist eine der größten Anforderungen an die Beteiligten. Mit wem verbringe ich wann wie viel Zeit? Wem schenke ich wie viel Aufmerksamkeit? Es verlangt den jeweiligen Personen viel ab, eine gerechte Zeitaufteilung hinzubekommen. Es dreht sich alles um die zentrale Frage: Wer trifft wen, wann, wo, wie oft, warum? Eine große Gratwanderung ist es in diesem Zusammenhang, dafür zu sorgen, selber nicht auf der Strecke zu bleiben, in der Sorge darum, dass es den anderen gut geht. In einem größeren Geflecht kann das Ressourcenmanagement derart aufwendig sein, dass für soziale Beziehungen außerhalb der Konstellation wenig oder keine Zeit bleibt.