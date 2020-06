Plötzliches Gämsensterben ist geklärt

Das Rätseln hat ein Ende. Vier Jahre nach dem plötzlichen Sterben von Gämsen konnte die Ursache jetzt geklärt werden: Das Pathologische Labor am Forschungsinstitut für Wildtierkunde und Ökologie der Vetmed Uni Wien fand heraus, dass zwei Bakterienstämme für den Tot der Paarhufer verantwortlich waren.

Im Frühjahr 2010 starben im Norden Österreichs 30 Prozent der dort angesiedelten Gämsen. Die Todesursache war unklar. Beunruhigte Jäger und Forstwirte sandten gefundene Tierkadaver zur Obduktion an die Wildtierpathologie der Vetmeduni Vienna. Umfangreiche Untersuchungen ergaben, dass die Tiere an einer bakteriellen Lungenentzündung verstorben waren. Die Ursache waren zwei, bisher bei Gämsen unübliche, Bakterienstämme. Die Ergebnisse wurden vor kurzem im Journal of Wildlife Diseases veröffentlicht.