PayPal: Neue Lösung für Handyzahlungen

Der Internet-Zahlungsdienst PayPal hat am Donnerstag eine neue Lösung für das Bezahlen mit dem Handy vorgestellt. Das System verbindet eine App mit einem wenige Zentimeter großen Kartenlesegerät. Der neue Dienst der eBay-Tochter mit dem Namen PayPal Here startet auf dem iPhone und zuerst in den USA, Kanada, Australien und Hongkong. Später sollen auch europäische Länder sowie die Unterstützung für Smartphones mit dem Google-System Android dazukommen.



Zielgruppe sind vor allem kleine Unternehmen, die damit Zahlungen per Karte oder PayPal annehmen und auch Rechnungen verschicken können.



Bei der Bezahlung mit Karte wird diese durch den Kartenleser gezogen. Alternativ ist auch das Einscannen mit der Handykamera oder die Eingabe der Kartendaten in die App möglich. Händler zahlen für jede Transaktion eine einheitliche Gebühr von 2,7 Prozent des Umsatzes.