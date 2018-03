Die Bücher, die Janni Orfanidis seinem Kind vorliest, ärgern ihn. "Kaum ein Kinderbuch bricht mit typischen Rollen-Klischees. Der Papa geht früh morgens aus dem Haus und kommt spät abends zurück. Tollpatschig zieht er die Kleider der Tochter falsch rum an und erzählt stolz, dass er der ,lockere Part’ des Erziehungs-Vorstands ist", schreibt er in seinem Blog Ich bin dein Vater. "Ich fühle mich bei solchen Stereotypen etwas unter meinem Wert verkauft. Wir Väter können mehr, als nur witzige Sprüche reißen und Fussballhymnen einstudieren. Trösten, Sorgen, Lieben, Erziehen – da sind wir auch ganz gut darin."

Tatsächlich setzen sich Väter heute immer mehr mit ihrem Selbstbild auseinander. Doch Vorbilder gibt es wenige und nur ganz selten in der Generation der eigenen Väter. Deswegen boomten eine zeitlang die Papa-Bücher mit satirischen Alltagsgeschichten von Männern in Karenz und Trendsetter-Vätern, die sich die Arbeit gleichberechtigt mit ihren Frauen aufteilen. Sie stellten erschöpft fest: Doppelbelastung ist total anstrengend. Das hatten ihnen die Mütter schon länger gesagt.

Mario Foerster beschreibt dieses Problem auf netpapa.de: "Der volle Arbeitstag verlangt deine Konzentration, am Abend hast Du keine Kraft und wirkliche Freude an der Zeit mit Deinen Kindern kann sich wegen der Erschöpfung auch nicht einstellen. Viele geraten in eine Tretmühle, an deren bitteren Ende sogar eine handfeste Familienkrise stehen kann."

Stammtisch 2.0

In den Papa-Blogs tauschen sich Männer über ihr Leben mit Kindern aus. Am Online-Stammtisch zeigen Väter einander vor, wie sehr sie sich um ihr Familienleben bemühen. Die Blogs bilden die ganze Vielfalt ab: Sie bieten einen Einblick in das Leben als Vollzeit-Papa, etwa als einziger Mann beim Kindergarten-Elternfrühstück. Sie berichten vom Schock vor und nach der Karenz, wenn sich das Leben plötzlich ändert. Und auch vom Dilemma der voll berufstätigen Familienerhalter, deren Zeit mit den Kindern zu kurz ist – ihnen widmet sich etwa der Podcast 2-Stunden-Papas, in dem Ideen für die knappe Familienzeit besprochen werden.

Mit Anleitungen wie "15 Tipps, um Dein Kind glücklich zu machen", versuchen fast alle Blogs zu zeigen, mit welchen Aktivitäten Väter bei ihren Kindern punkten können. Gleich mehrere beschäftigen sich mit einem Thema, das eher nach eigenem Kindheitstraum klingt: "Wie baue ich ein Baumhaus?"

Ich habe Angst vor der Geburt!

Die Blogs lassen oft tief in die männliche Seele blicken. Die Männer zeigen sich sehr reflektiert, manches Thema gibt auch Leserinnen zu denken. Wenn sich Andreas Lorenz auf papa-online.de dem Thema Geburt widmet, wird es ernst. Ein Eintrag beschäftigt sich mit dem Thema "Ich habe Angst vor der Geburt. Soll ich dabei sein?" und spricht vielen seiner Leser aus der Seele. Heutzutage wird von Männern häufig erwartet, mittendrin statt nur dabei sein und manche sind dadurch mehr verunsichert, als sie zugeben wollen. Und eine schwangere Partnerin ist nicht unbedingt die beste Adresse, um sich auszuweinen.

Lorenz lässt eigene Erfahrungen einfließen, gibt Anregungen und stellt die wirklich wichtige Frage in den Raum: Wirst du es irgendwann bereuen, das verpasst zu haben?

So kann ein Blogger mit Familienerfahrung einem verunsicherten Mann besser aus der Krise helfen als viele andere Ratgeber.