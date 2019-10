Die Mutter der YouTube-Chefin verrät, wie man Kinder erzieht

Bei ihrer Erziehung muss Esther Wojcicki einiges richtig gemacht haben: Ihre Töchter zählen zu den reichsten Selfmade-Frauen der USA, Susan ist Chefin von YouTube (625 Mio. € laut dem Wirtschaftsmagazin Forbes) und Anne hat das Biotech-Startup 23andMe gegründet (440 Mio. €). Die dritte Tochter der Lehrerin ist Professorin für Kindermedizin an der Universität Kalifornien.

Die drei streuen ihrer Mama Rosen: „Unsere Eltern haben uns beigebracht, an uns zu glauben. An unsere Fähigkeit, Entscheidungen zu treffen.“

Das Geheimnis ihrer Erziehung fasst Mama Wojcicki unter dem Schlagwort „Trick“ zusammen: Vertrauen (trust), Respekt, Unabhängigkeit (independence), Zusammenarbeit (collaboration) und Freundlichkeit (kindness). Das Ziel von „Trick“ besteht darin, verantwortungsbewusste Menschen hervorzubringen. Eigentlich „sollten Eltern sich selbst überflüssig machen“. Jetzt ist ihr Buch "Panda Mama - Wie man glückliche und selbstbewusste Kinder großzieht" auf Deutsch erschienen. Auf englisch heißt es übrigens etwas direkter "Wie man erfolgreiche Menschen erzieht" ("How to raise successful people: simple lessons for radical results").