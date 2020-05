Panasonic und Samsung helfen Olympus

Die beiden Elektronikriesen Panasonic und Samsung wollen dem von einem Bilanzskandal gebeutelten Kamerahersteller Olympus einem Zeitungsbericht finanziell unter die Arme greifen. Zudem werde ein weiteres, nicht näher genanntes, japanisches Unternehmen Olympus einen Vorschlag unterbreiten, berichtete die Zeitung "Mainichi" am Mittwoch. Ein Sprecher von Panasonic erklärte, den Bericht zu prüfen. Samsung lehnte eine Stellungnahme ab.



Olympus braucht dringend frisches Kapital, nachdem es einräumte, in den vergangenen Jahren über 1,3 Milliarden Euro falsch verbucht zu haben. Derzeit werden über verschiedene Szenarien unter Beteiligung einer Reihe von Unternehmen spekuliert. So soll Kreisen zufolge auch Sony Interesse haben. Die japanische Fujifilm schlug eine Allianz vor. Vor allem die Medizintechnik von Olympus weckt Begehrlichkeiten.