Panasonic stellt wasserdichtes Smartphone vor

Das Profil des Eluga-Smartphones misst über die gesamte Fläche 7,8 Millimeter. Es verfügt über ein 4,3 Zoll-Display mit einer Auflösung von 960 x 540 und einem kapazitivem OLED QHD, eine acht Megapixel-Autofokus-Kamera mit acht Gigabyte integriertem Speicher sowie einen integrierten NFC-Chip.

Vorinstalliert ist Gingerbread, also Android Version 2.3.5. Im Sommer 2012 soll das Smartphone ein Upgrade auf Ice Cream Sandwich bekommen. Der Akku soll eine Kapazität von 1150 mAh haben.

Das Smartphone soll in Europa Anfang April erscheinen und rund 400 Euro kosten. Panasonic will weitere Smartphone-Modelle für Europa ab dem 27. Februar 2012 auf dem Mobile World Congress präsentieren. Das japanische Unternehmen will in 12 Monaten 1,5 Millionen dieser Smartphones in Europa verkaufen.