Fitness, Familie, Follower: Phänomen Pamela Reif - wie fing das alles an?

Gründe, warum wohl auch ihre Selbstständigkeit so gut läuft. Ihre Eltern sind heute sozusagen auch ihre Angestellten. Pamela Reif, das ist ein Familienunternehmen. Ihre Eltern betrieben 30 Jahre lang ein Modegeschäft, der Vater führte zusätzlich noch ein Restaurant. Jetzt erledigt er für seine Tochter die Buchhaltung und gibt – rational und reflektiert – Ratschläge, und auch ihre Mutter ist in die Geschicke der Firma involviert. Das funktioniere sehr gut, so Reif. „Es dreht sich unternehmerisch alles um meine Person, nichts kann von mir ferngehalten werden“, erläutert sie. „Da ist ein Team, das mich extrem gut kennt und mir ungefiltert seine Meinung sagt von großem Vorteil.“

Selbst ihr Bruder Dennis werkt seit einem Jahr in ihren Diensten. Recht war Reif das anfangs nicht, sie witterte Probleme. Doch der Ältere zerstreute ihre Bedenken. „Du musst verstehen, ich bin nicht so wie du.“ Jetzt leben und arbeiten alle vier unter einem Dach, in einem Haus – vielleicht bald auf Ibiza, noch allerdings im beschaulichen Karlsruhe. Mit ein Grund dafür mag sein, dass Reif mit steigendem Erfolg verstärkt die Nähe und Unterstützung der Familie suchte.