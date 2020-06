Steinzeit-Diät: Kochen wie die Urururururoma

Wer nun ganz strikt nur das essen will, was unsere Urahnen im Paläolithikum aßen, wird an einer simplen, aber unüberwindbaren Hürde scheitern: Das Essen von damals gibt es heute nicht mehr. Gezüchtetes Gemüse und Obst unterscheiden sich wesentlich von den alten Arten. Wer sich zudem darüber freut, in der Paleo-Bewegung eine Legitimation für endlosen Fleischkonsum gefunden zu haben, irrt übrigens: Forscher wissen, dass unsere Vorfahren vorbildlich ausgewogen aßen. Ihre Ernährung basierte auf je einem Drittel Fett, Kohlenhydrate und Eiweiß.

Dass es jene ursprünglichen Lebensmittel nicht mehr gibt, ist auch Hauptargument der Paleo-Kritiker. Die US-Evolutionsbiologin Marlene Zuk verreißt die Bewegung in ihrem jüngsten Buch als "Paleofantasy". Moderne Lebensmittel seien meilenweit von den Originalen entfernt; "wir Menschen hätten sie verändert, um sie kalorienreicher, transportabler, süßer" zu machen. Kein Wunder: Je mehr Energie eine Mahlzeit enthält, desto besser schmeckt sie uns – auch ein Erbe der Evolution: Jene Urururururgroßeltern, die es schafften, am meisten Fettpölster zu speichern, überlebten und gaben ihre Gene an uns weiter.

Doch anders als heute wurden unsere Vorfahren die Reserve-Pölster wieder los: Ein Gramm Fett liefert 9,3 Kilokalorien Energie; mit einem Kilo davon joggt man 100 Kilometer weit – das war für Nomaden genug Energie, eine Antilope zu Tode zu hetzen oder vier Tage lang zu fasten. Wir werden diese Energiemenge beim Bummel durch den Supermarkt definitiv nicht mehr los. Daher ist Paleo für viele nicht nur Ernährungsform, sondern eine Lebensphilosophie. Zum Lifestyle-Trend gehört viel Sport, vor allem Krafttraining. Und das ist gut so, denn: Die Evolution hat es schlicht nicht so schnell geschafft, unseren Körper an das moderne Essen anzupassen. Wie schnell Anpassung vor sich geht, wird derzeit in Wissenschaftler-Kreisen übrigens heftig diskutiert. Anthropologin Kirchengast: "Die einen glauben, dass das sehr lange dauert, andere wiederum denken, dass es rascher funktioniert." Rascher? "Innerhalb von wenigen Tausend Jahren." So oder so eine Zeitspanne, die uns bis an unser Lebensende überfordert.